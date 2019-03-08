Зустріли свято на передовій: як жінки відсвяткували 8 березня на війні

У сьогоднішній день 8 березня усі українські армійці, військові чоловіки вітали своїх бойових сестер. Знімальна група Фактів ICTV підготувала спеціальний сюжет про жінок, які зустріли свято на передовій.

Прикордонниця Наталя Свідянська працює на КПВВ Новотроїцьке кінологом. Розповідає – професію обирала свідомо. Тиждень тому закінчила профільний ВИШ. Вона зі своїм бойовим другом – собакою Дейком – тут, на лінії розмежування, вже 4 роки.

У морського піхотинця Оксани Горват вдома троє діточок. Чарівна білявочка у штурмовому береті – кулеметниця. Її завдання – прикриття хлопців під час атак та оборони. Колишній бухгалтер, уже 2 роки воює на передовій. Про своє рішення не шкодувала жодного дня. Хоча й зізнається, звикнути до тутешніх реалій було дуже важко. Запевняє: поділу між жінками та чоловіками на передовій немає.

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Юлія Паєвська з позивним Тайра відома навіть далеко за межами України та є дійсно ангелом для врятованих нею хлопців. Вона – керівник волонтерської медичної служби евакуації, а віднедавна і військовослужбовець Збройних сил України. Під час Майдану 2014-го працювала парамедиком. Та з перших днів війни пішла на фронт.

У весняне свято жінки на війні бажають собі та своїм посестрам, і всім, хто чекає своїх чоловіків удома, – головного – перемоги та миру. Адже саме тому вони й ішли на фронт.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, які квіти дарують на 8 березня.

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