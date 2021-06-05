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Факты / Видео / Украина

Взвешивают и штрафуют. На Хмельнитчине наказывают недобросовестных дальнобойщиков

В Хмельницкой области серьезными штрафами взялись наказывать дальнобойщиков, которые нарушают нормы перевозки грузов.

Достаточно часто полицейские останавливают фуры нагруженными настолько, что под колесами трещит асфальт. Поэтому ремонтируемые дороги разбивают, а старые просто добивают основания.

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Уже зафиксировали нарушения — машина вместе с грузом составляла 85 тонн. А это вдвое превышает максимально разрешенный вес.

Теперь владелец груза кроме платы за перегрузите в 215 тыс. грн, заплатит 34 тыс. грн штрафа. Кроме того, фирмы, которые занимаются перевозкой время выпускают машины на маршруты не взвешивая их.

Чтобы заработать больше, водители обходят пункты контроля и едут на перегруженных фурах поздно ночью.

“Письма счастья” будут получать не всё водители

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает, что водителям, нарушившим правила дорожного движения, не будут присылать на почту постановление об админответственности, если они уже заплатили штраф.

Согласно документу, оригинал постановления будут получать заказным письмом только те нарушители, которые не оплатили штраф в течение десяти дней после его вынесения.

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