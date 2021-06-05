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Зважують і штрафують. На Хмельниччині карають недобросовісних далекобійників

На Хмельниччині серйозними штрафами взялись карати далекобійників, які порушують норми перевезення вантажів.

Досить часто поліцейські зупиняють фури навантаженими настільки, що під колесами тріщить асфальт. Відтак ремонтовані дороги розбивають, а старі просто добивають вщент.

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Вже зафіксували порушення – машина разом з вантажем складала 85 тон. А це вдвічі перевищує максимально дозволену вагу.

Тепер власник вантажу окрім плати за перевантаж у 215 тис. грн, заплатить 34 тис. грн штрафу. Крім того, фірми, які займаються перевезенням часом випускають машини на маршрут не зважуючи їх.

Щоб заробити більше, водії оминають пункти контролю та їдуть на перевантажених фурах пізно вночі.

“Листи щастя” отримуватимуть не всі водії

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає, що водіям, які порушили правила дорожнього руху, не надсилатимуть на пошту постанову про адмінвідповідальність, якщо вони вже сплатили штраф.

Згідно з документом, оригінал постанови отримуватимуть рекомендованим листом лише ті порушники, які не сплатили штраф протягом десяти днів після її винесення.

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