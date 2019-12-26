Зимний марафон писем для узников Кремля: как написать заключенным в Россию

Стартовал марафон Письма политзаключенным, которые находятся в РФ.

Украинцев призвали отправлять слова поддержки пленным перед Новым годом, ведь для них это глоток свободы.

Новогодние праздники в неволе на территории России и оккупированном Крыму будут встречать 87 украинцев, не менее 250 наших граждан в подвалах оккупированного Донбасса.

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Чтобы российские тюремщики передали письма, нужно писать на русском языке на нейтральные темы.

Напомним, 11 освобожденных украинских политзаключенных поехали на реабилитацию и отдых в Латвию.

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