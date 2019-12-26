Зимовий марафон листів для в’язнів Кремля: як написати бранцям у Росію
Стартував марафон Листи для політв’язнів, які перебувають у РФ.
Українців закликали надсилати слова підтримки полоненим перед Новим роком, адже для них це ковток свободи.
Новорічні свята у неволі на території Росії та окупованого Криму зустрічатимуть 87 українців, щонайменше 250 наших громадян у підвалах окупованого Донбасу.
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Щоб російські тюремники передали листи, потрібно писати російською мовою на нейтральні теми.
Нагадаємо, 11 звільнених українських політв’язнів поїхали на реабілітацію та відпочинок до Латвії.
2019-12-26
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