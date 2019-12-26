Зимовий марафон листів для в’язнів Кремля: як написати бранцям у Росію

Стартував марафон Листи для політв’язнів, які перебувають у РФ.

Українців закликали надсилати слова підтримки полоненим перед Новим роком, адже для них це ковток свободи.

Новорічні свята у неволі на території Росії та окупованого Криму зустрічатимуть 87 українців, щонайменше 250 наших громадян у підвалах окупованого Донбасу.

Читайте: Дієта і психологічна реабілітація: у Міноборони розповіли про звільнених моряків

Щоб російські тюремники передали листи, потрібно писати російською мовою на нейтральні теми.

Нагадаємо, 11 звільнених українських політв’язнів поїхали на реабілітацію та відпочинок до Латвії.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.