Освобожденные узники Кремля поехали на реабилитацию в Латвию

11 освобожденных Россией украинских политзаключенных, среди которых Эдем Бекиров, Павел Гриб, Александр Кольченко и Николай Карпюк, отправились на реабилитацию в Латвию.

11 освобожденных украинских политзаключенных поехали на реабилитацию и отдых в Латвию.

Перед поездкой группа бывших пленников, среди которых и освобожденные 7 сентября этого года, встретились в латвийском посольстве с послом Латвии в Украине Юрисом Пойкансом и министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаной Колядой.

Группа бывших пленников проведет в Латвии 12 дней.

– Мы очень хорошо понимаем вас и вашу борьбу, поэтому мы так охотно поддерживаем вас. В программе вашего пребывания в Латвии не только реабилитация, но и встречи и общение с нашими чиновниками и школьниками. Я убежден, что вы сможете рассказать им о событиях в Украине, о борьбе своего народа, – сказал посол Пойканс.

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Министр Коляда заявила, что украинская сторона уже внесла изменения в постановление, позволяющее предоставлять денежную помощь на правовую поддержку семьям, незаконно лишенных свободы, ежегодно, пока их близкие находятся в заключении.

Также подготовлен законопроект о социальной защите лиц, лишенных свободы.

Напомним, освобожденным из российского плена морякам купили квартиры в одном доме в Одессе.

Источник: Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц