Вакцинація щороку рятує 2-3 млн людей у всьому світі від небезпечних хвороб та запобігає 1,5 млн летальних випадків від інфекційних хвороб.
Завдяки вакцинації людство перемогло натуральну віспу, а захворюваність на поліомієліт знизилася на 99%.
У 2020 році планету накрила нова хвороба – коронавірус, на боротьбу з якою створили декілька вакцин і країни вже застосовують їх, аби зменшити кількість хворих. Україна теж збирається провести масову вакцинацію від коронавірусу.
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Факти ICTV підготували для вас матеріал про те, для чого потрібна вакцина та як правильно підготуватися до вакцинації.
Що таке вакцинація
Вакцинація – це простий, безпечний та дієвий спосіб захисту людей від інфекційних захворювань, до того моменту, як людина почне контактувати з їх збудниками.
Імунна система реагує на введену вакцину, виробляючи імунітет проти інфекції, і таким чином формує у людини захист проти хвороби.
Чому потрібно вакцинуватись
Вакцинація позитивно впливає на імунітет людини.
– Якщо дитина вакцинується навіть один раз, наприклад від грипу і якимось чином захворіє на нього, коли підросте, то перебіг хвороби буде набагато легшим, – зазначає лікар-епідеміолог Алла Мироненко.
Крім того, вакцина попереджає спалахи таких інфекційних хвороб як поліо, кір, краснуха, дифтерія.
У 2019 році на кір в Україні захворіло близько 100 тис. українців. На думку спеціалістів, це сталося через те, що громадяни пропускали щеплення за календарем та безвідповідально ставилися до свого здоров’я.
Завдяки масовій кампанії з імунізації, спалах вдалося приборкати. Такої ж логіки дотримуються у ВООЗ.
В організації вважають, якщо кожна людина вакцинується від коронавірусу, то це значно зменшить смертність та виробить колективний імунітет. Але експерти ВООЗ зазначають, що це можливо тільки, якщо люди й надалі дотримуватимуться всіх протиепідеміологічних правил.
Як підготуватися до вакцинації
В день вакцинації необхідно проконсультуватися з педіатром або сімейним лікарем.
Він огляне вас і пояснить можливі реакції організму на щеплення та розповість про випадки, коли слід звернутися до лікаря.
Протипоказання до вакцинації
Не слід робити щеплення, якщо у вас:
- були серйозні алергічні реакції на попередні введення цієї вакцини;
- є алергія на компоненти вакцини (наприклад, на білок курячих яєць);
- висока температура;
- гіпертонія, ревматичні захворювання.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
22 грудня 2020 року в Україні затвердили план імунізації населення від коронавірусу. Він передбачає чотири етапи першочергової вакцинації людей, які перебувають у групі ризику.
Детальніше про вакцинацію від коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.