Кримський міст залишається важливим маршрутом постачання російських військ як на території тимчасово окупованого Криму, так і на півдні України. Подальші удари по мосту, зокрема руйнування його залізничної частини, можуть суттєво ускладнити російську військову логістику та посилити ізоляцію півострова.

Про це в коментарі Фактам ICTV розповів політолог, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ігор Рейтерович.

Чому Кримський міст важливий для армії РФ

За словами експерта, Кримський міст відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні російського військового угруповання у самому Криму та на півдні України. Значну частину вантажів окупанти доправляли на півострів саме залізницею.

Сили оборони вже давно тримають під вогневим контролем сухопутні маршрути, які з’єднують Крим із територією Росії через окуповані райони півдня України. Йдеться, зокрема, про траси М-14, Р-280 “Новоросія” (Ростов-на-Дону — Таганрог — Маріуполь — Мелітополь — Сімферополь) та напрямок Маріуполь — Чонгар.

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— Наші удари завдають окупантам відчутних втрат. Тепер виходить, що Сили оборони взяли під вогневий контроль ще й Кримський міст. І це фактично перетворює Крим на острів, — пояснив Рейтерович.

Описуючи ситуацію, експерт згадав і висловлювання президента США Дональда Трампа, який раніше заявив в інтерв’ю Politico, що Крим оточений океаном з усіх чотирьох боків.

— От тепер Крим дійсно опинився посеред океану, — зазначив політолог.

Чи може Росія відновити постачання до Криму

На думку Ігоря Рейтеровича, подальше руйнування залізничної частини Кримського мосту може критично ускладнити російське постачання на півострів. Адже саме залізниця дозволяє перевозити великі обсяги військових вантажів, які замінити іншими видами транспорту буде непросто.

— Якщо наші Сили оборони доб’ють ще й залізничну гілку, а я сподіваюся, що так і буде, бо можливості у нас для цього є, то все — це буде кінець. Росіяни не зможуть відновити сполучення, — вважає політолог.

Ігор Рейтерович переконаний, що подальші удари можуть значно ускладнити відновлення мосту. Для ремонту пошкоджених конструкцій росіянам знадобляться будівельні матеріали та спеціальна техніка, частину яких, імовірно, доведеться доставляти морем. Однак і поромні переправи залишаються вразливими до українських атак.

На думку експерта, ситуацію для російських військ ускладнює й поступове послаблення протиповітряної оборони на півострові.

— Цілковито відбивати наші атаки російська ППО не зможе. Наші військові сьогодні заявили, що Сили оборони впродовж місяця виносили засоби радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони в Криму. А їхня відсутність ускладнює можливості Росії захищати логістичні маршрути, — наголосив політичний експерт.

Якщо залізничне сполучення вдасться повністю припинити, Росії доведеться активніше використовувати пороми та вантажну авіацію. Проте, як пояснює політолог, їхніх можливостей недостатньо, щоб повноцінно замінити залізницю.

— Пороми можна легко потопити, а літаків у росіян не так і багато, та й багато ними не завезеш, — пояснив політолог.

При цьому Росія зберігає можливість забезпечувати своє угруповання на півдні України сухопутним коридором через окуповані райони Донеччини, Запорізької та Херсонської областей. Зокрема, через Таганрог, Маріуполь і Мелітополь. Однак українські далекобійні удари становлять загрозу і для цих маршрутів.

— Удар по Кримському мосту — це дуже важливий технічний задум. Якщо Сили оборони продовжать бити далі, то для Росії складеться патова ситуація, — зазначив Ігор Рейтерович.

Як Україна може використати ситуацію навколо Кримського мосту

На думку політолога, проблеми з російською логістикою в Криму можуть мати не лише військові, а й політичні наслідки. Зокрема, Україна потенційно може використати загрозу подальшого руйнування мосту як аргумент під час переговорів щодо енергетичного перемир’я.

— Цей козир може бути елементом торгу щодо енергетичного перемир’я. Україна може заявити росіянам, що якщо Путін не хоче, щоб Крим перетворився на відрізаний острів, то варто домовлятися, щоб російські війська не били по нашій енергетиці, ТЕЦ тощо, — пояснив експерт.

Водночас Рейтерович вважає, що Росії буде дедалі складніше приховувати проблеми на окупованому півострові. Він припускає, що російське телебачення може зменшити кількість сюжетів про ситуацію в Криму або намагатися показувати її винятково з позитивного боку.

Однак повністю прибрати цю тему з інформаційного простору навряд чи вдасться. Про наслідки ударів продовжуватимуть повідомляти Telegram-канали та блогери, зокрема проросійські, а також українські медіа.

Крім військових і політичних наслідків, Україна може звертати увагу міжнародної спільноти на можливі гуманітарні проблеми, якщо постачання на півострів суттєво обмежиться.

Ігор Рейтерович наголошує, що відповідальність за забезпечення потреб населення тимчасово окупованого Криму лежить на Росії. Відповідно до міжнародного гуманітарного права, держава-окупант зобов’язана забезпечувати цивільне населення продовольством і медикаментами в межах наявних у неї засобів.

На думку експерта, Україна може використовувати цей аргумент, щоб привертати міжнародну увагу до наслідків російської окупації та проблем, які виникатимуть на півострові.

— Тобто ми можемо цю тему розкручувати, і провина буде на Росії, — підсумував Ігор Рейтерович.

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