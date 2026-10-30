Гуманітарна місія в Олешках: як вплинув фактор Меланії Трамп і чого чекати після 1 листопада

На Херсонщині триває масштабна гуманітарна місія у тимчасово окупованих Олешках, щоб доставити допомогу цивільному населенню та забезпечити безпечний коридор для евакуації жителів.

Факти ICTV запитали в політолога Володимира Фесенка про те, чому Росія погодилася на припинення вогню в Олешках саме зараз, яку роль відіграють США та перша леді Меланія Трамп, а також чого очікувати після 1 листопада.

Гуманітарна місія в Олешках: що відомо

23 жовтня Білий дім заявив про досягнення домовленості між Україною та Росією щодо припинення вогню в Олешках на Херсонщині. Тимчасове перемир’я, ініційоване Меланією Трамп, мало забезпечити доставку гуманітарних вантажів та евакуацію через безпечний коридор.

Зараз дивляться

26 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив про пропозицію американської сторони запровадити режим тиші в районі Олешок із 27 жовтня на кілька днів для забезпечення діяльності гуманітарних місій та організації виїзду громадян.

27 жовтня Україна запровадила режим припинення вогню в Олешках з 03:00 за київським часом. Масштабний режим припинення вогню триватиме до 22:59 1 листопада.

У цей же день сторони підтвердили, що Україна та РФ дотримуються досягнутих домовленостей про режим тиші в районі проведення гуманітарної місії.

Видання Fox News повідомляє, що підписані між Україною та РФ домовленості після завершення місії передбачають організацію регулярних гуманітарних постачань, а також проведення заходів із репатріації у населених пунктах Херсонщини.

29 жовтня спільна делегація за участі представників України, США та Росії прибула до визначеного пункту, звідки планувалося транспортування допомоги.

У цей день завершилося розмінування маршрутів в Олешках, а гуманітарний конвой сформували та підготували до відправлення.