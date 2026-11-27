Американська сторона називає територіальне питання головною перешкодою для укладення мирної угоди між Україною та Росією. За словами спецпредставника президента США Джареда Кушнера, для просування переговорів, до яких збирається долучитися Європа, сторонам спершу потрібно узгодити післявоєнну систему безпеки, ймовірно, навіть за зразком 5 статті НАТО, а вже після цього переходити до обговорення територіальних поступок.

Політолог Володимир Фесенко в коментарі Фактам ICTV пояснив, чому слова Кушнера про нібито згоду Кремля на такий крок потребують перевірки, а самі гарантії безпеки для України без чіткої конкретизації ризикують перетворитися на новий Будапештський меморандум.

Спочатку гарантії безпеки для України, потім — питання територій

Як зазначає американська сторона, саме питання територій наразі залишається ключовою перепоною для досягнення мирної угоди між Києвом та Москвою. На переконання Кушнера, щоб зрушити процес із місця, сторонам необхідно спочатку домовитися про післявоєнну систему безпеки, і лише після цього переходити до обговорення територіальних поступок.

Зараз дивляться

Водночас Кушнер розкритикував позицію України щодо майбутніх гарантій безпеки. За його словами, Київ прагне отримати від партнерів більш конкретні зобов’язання, ніж ті, що закріплені у статті 5 НАТО. Проте Кушнер переконаний, що США не зможуть надати Україні більш чіткі безпекові зобов’язання, ніж наявні між державами-членами НАТО.

За кілька днів до цього він заявляв, що США вдалося домогтися того, щоб Росія розглянула концепцію гарантій безпеки для України, заснованих на принципі статті 5 НАТО. Кушнер назвав це значним досягненням, оскільки російська сторона погодилася розглядати такий підхід.

За його словами, для дієвості майбутньої безпекової угоди необхідно побудувати систему стимулів і взаємних інтересів, яка гарантуватиме виконання домовленостей. Така угода, стверджує Кушнер, повинна включати механізми моніторингу, стримування та серйозні наслідки у разі її порушення.

Над створенням цієї системи, додав він, усі сторони мають працювати спільно.

Кушнер наголосив, що надання Україні гарантій безпеки за принципом статті 5 НАТО є для США надзвичайно серйозним кроком. За його словами, президент США Дональд Трамп відкритий до такого варіанту, але це рішення має відповідати американським інтересам.

Умова США та проблема “абстрактних формул”

Останні заяви Кушнера щодо можливості надання Україні гарантій безпеки на рівні 5 статті НАТО не свідчать про принципову зміну позиції Вашингтона. Питання безпекових гарантій обговорюється вже понад рік, а ключова розбіжність щодо черговості кроків досі залишається невирішеною, розповів Фактам ICTV очільник правління Центру прикладних політичних досліджень Пента, політолог Володимир Фесенко.