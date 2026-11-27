Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента»
Гарантії безпеки для України: чи змінили США підхід до питання та чого вимагає РФДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Американська сторона називає територіальне питання головною перешкодою для укладення мирної угоди між Україною та Росією. За словами спецпредставника президента США Джареда Кушнера, для просування переговорів, до яких збирається долучитися Європа, сторонам спершу потрібно узгодити післявоєнну систему безпеки, ймовірно, навіть за зразком 5 статті НАТО, а вже після цього переходити до обговорення територіальних поступок.
Політолог Володимир Фесенко в коментарі Фактам ICTV пояснив, чому слова Кушнера про нібито згоду Кремля на такий крок потребують перевірки, а самі гарантії безпеки для України без чіткої конкретизації ризикують перетворитися на новий Будапештський меморандум.
Спочатку гарантії безпеки для України, потім — питання територій
Як зазначає американська сторона, саме питання територій наразі залишається ключовою перепоною для досягнення мирної угоди між Києвом та Москвою. На переконання Кушнера, щоб зрушити процес із місця, сторонам необхідно спочатку домовитися про післявоєнну систему безпеки, і лише після цього переходити до обговорення територіальних поступок.
Водночас Кушнер розкритикував позицію України щодо майбутніх гарантій безпеки. За його словами, Київ прагне отримати від партнерів більш конкретні зобов’язання, ніж ті, що закріплені у статті 5 НАТО. Проте Кушнер переконаний, що США не зможуть надати Україні більш чіткі безпекові зобов’язання, ніж наявні між державами-членами НАТО.
За кілька днів до цього він заявляв, що США вдалося домогтися того, щоб Росія розглянула концепцію гарантій безпеки для України, заснованих на принципі статті 5 НАТО. Кушнер назвав це значним досягненням, оскільки російська сторона погодилася розглядати такий підхід.
За його словами, для дієвості майбутньої безпекової угоди необхідно побудувати систему стимулів і взаємних інтересів, яка гарантуватиме виконання домовленостей. Така угода, стверджує Кушнер, повинна включати механізми моніторингу, стримування та серйозні наслідки у разі її порушення.
Над створенням цієї системи, додав він, усі сторони мають працювати спільно.
Кушнер наголосив, що надання Україні гарантій безпеки за принципом статті 5 НАТО є для США надзвичайно серйозним кроком. За його словами, президент США Дональд Трамп відкритий до такого варіанту, але це рішення має відповідати американським інтересам.
Умова США та проблема “абстрактних формул”
Останні заяви Кушнера щодо можливості надання Україні гарантій безпеки на рівні 5 статті НАТО не свідчать про принципову зміну позиції Вашингтона. Питання безпекових гарантій обговорюється вже понад рік, а ключова розбіжність щодо черговості кроків досі залишається невирішеною, розповів Фактам ICTV очільник правління Центру прикладних політичних досліджень Пента, політолог Володимир Фесенко.
За його словами, ще наприкінці минулого року з’явився проєкт безпекового договору, який американська сторона погодилася не лише підписати, а й ратифікувати в Конгресі США. Проте Вашингтон прив’язує цей крок до територіальних поступок з боку України.
— Вони готові підписати безпековий договір про гарантії безпеки для України. Вони готові ратифікувати, але лише після виведення українських військ з Донбасу. Тобто спочатку угода, яка передбачає виведення українських військ з Донбасу, а потім вже підписання цього договору і його ратифікація. Ця проблема залишається у такому ж стані. Трамп нещодавно сказав, що спочатку угода, потім гарантії безпеки, — наголосив Фесенко.
Коментуючи ідею гарантій за аналогом 5 статті НАТО, авторкою якої свого часу виступила прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, політолог зазначив, що без чіткого прописання механізмів дій партнерів сама по собі ця формула не працюватиме.
— Сама формула гарантії безпеки для України або на рівні 5 статті НАТО — це нічого не означає. Це буде новий Будапештський меморандум. Потрібна конкретизація: які саме гарантії безпеки будуть надані та ким саме. Має бути конкретизація, чи країни-гаранти вступають на бік України у війну з країною-агресором, як передбачає 5 стаття договору про НАТО. Я скажу відверто, у мене великі сумніви, що американці візьмуть на себе такі зобов’язання, навіть європейці навряд візьмуть. Але як мінімум можна закріпити, що в разі нападу Україна від країн-гарантів отримує допомогу (воєнну і фінансову), і буде відповідь агресору, — пояснив політолог.
Чому заявам Кушнера про “згоду Кремля” не варто довіряти
Фесенко звернув увагу на суперечність між оптимістичними заявами Кушнера про нібито готовність Москви розглядати такі гарантії та реальними сигналами з боку Росії. Зокрема, заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков уже виступав категорично проти такого кроку, назвавши це квазічленством України в НАТО.
На думку політолога, повторюється та сама ситуація, що й із заявами Кушнера про згоду Кремля на участь європейців у переговорах, яку згодом спростували прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, помічник російського диктатора з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков та сам очільник Кремля Володимир Путін.
— Жодного офіційного підтвердження з боку Москви немає. А от спростування вже є. Я думаю, що Кушнер видає бажане за дійсне. І це тактика Москви: вони в абстрактних формах на щось погоджуються, американці довірливо починають сприймати це як позитивне рішення, а потім все це переглядається, і починаються висування вимог з боку Росії. Надмірна довірливість Путіну — це одна з головних проблем, яка дуже проглядається в інтерв’ю Кушнера. Усе, що каже Кушнер, треба перевіряти і підтверджувати, — стверджує Фесенко.
Чого чекати від можливої зустрічі за участю Європи
Зараз триває підготовка до подальших дипломатичних контактів. Як раніше повідомляв керівник Офісу президента Кирило Буданов, новий раунд переговорів щодо завершення війни може відбутися ще до Різдва.
Коментуючи перспективи проведення чотиристоронньої робочої зустрічі за участю Європи ще до Різдва, політолог зазначив, що остаточного рішення про залучення європейців досі немає, а Росія, ймовірно, висуватиме неприйнятні для Києва та Брюсселя умови.
— Цілком ймовірно, що деякі з цих умов будуть неприйнятними для нас і європейців. Зокрема, дуже висока ймовірність, що Росія ставитиме питання про припинення постачання зброї Україні. Я думаю, що це неприйнятно і для нас, і для Європи, — зауважив він.
Водночас Фесенко підсумував, що присутність Європи за столом переговорів однозначно посилить позиції України, оскільки без згоди Києва та європейських партнерів жодних рішень ухвалено не буде.
— Для початку треба вирішити питання про участь європейців в переговорах. Як вплине, якщо вони будуть брати участь в переговорах? Позитивно вплине, але воно не гарантує вирішення проблеми. Щоб було рішення, на нього має погодитись Москва. Сама по собі участь Європи посилить наші позиції в переговорах. І буде очевидно, що без згоди України та Європи не буде якихось конкретних рішень. Але і без згоди Москви їх теж не буде, — звернув увагу він.
Проте самі гарантії безпеки, найімовірніше, фіксуватимуться в окремих двосторонніх або багатосторонніх договорах з Україною. Хоча політичні аспекти, наприклад, питання розміщення іноземного контингенту доведеться враховувати в загальному переговорному контексті.
— Але скоріше за все, на мою думку, Україна буде вирішувати це питання окремо. Ці гарантії безпеки будуть надаватися в окремих договорах з Україною. Але політично — це треба буде вирішити з росіянами. Тому що, наприклад, розміщення військ НАТО на території України буде категорично відкидатися Росією. Це вже відомо, і вони це вже зараз повторюють, — резюмував Фесенко.
Підготовка України до нового раунду переговорів
Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що гарантії безпеки для України мають діяти не два роки, а бажано назавжди.
Участь представників Європи у наступному раунді перемовин вже підтвердила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Варто зазначити, що джерело, близьке до переговорного процесу, стверджує, що Україна опрацьовує план дій у разі запровадження повоєнних гарантій безпеки за принципом статті 5 НАТО.
За даними Le Monde, європейські дипломати скептично оцінюють пропозицію Кушнера щодо гарантій безпеки для України за аналогією зі статтею 5 НАТО.
Водночас лідери країн Європейського Союзу підтримують якнайшвидше встановлення тривалого миру в Україні, однак сумніваються, що домовленостей вдасться досягти до кінця цього року.