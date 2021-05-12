Футбольна команда Манчестер Сіті стала чемпіоном Англії у сезоні 2020/2021. У її складі третє чемпіонство і дев’ятий трофей здобув українець Олександр Зінченко.

Команда виграла турнір після того, як Манчестер Юнайтед програв Лестеру із рахуном 1:2 в 36-му турі АПЛ.

Це третє чемпіонство Манчестер Сіті під керівництвом Хосепа Гвардіоли. Містяни ставали найсильнішою командою в АПЛ в сезоні-2017/2018 та сезоні-2018/2019.

У сезоні-2019/2020 чемпіоном став Ліверпуль. Всього Манчестер Сіті ставав чемпіоном Англії сім разів.

Таким чином футболіст збірної України Олександр Зінченко втретє став володарем чемпіонських нагород АПЛ.

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У решти трьох турах нинішнього сезону АПЛ Манчестер Сіті зіграє на виїзді з Ньюкасл Юнайтед і Брайтон енд Гоув Альбіон , а також вдома з Евертоном.

Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів

Напередодні Манчестер Сіті приймав французький ПСЖ у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбулася у Манчестері на стадіоні Етіхад та завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів поля.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 29 травня у Стамбулі на стадіоні Ататюрк. Для команди з Манчестера це перший фінал у цьому турнірі.