Київське Динамо і луганська Зоря зустрічалися у фіналі Кубка України з футболу сезону-2020/21. Матч відбувся у Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича і завершився перемогою підопічних Мірчи Луческу Динамо Київ рахунком 1:0.

На початку зустрічі киянам довелося робити вимушену заміну. Віталій Міколенко зазнав ушкодження і не зміг продовжити гру, ймовірно, у гравця сильний забій або перелом.

Рахунок у матчі у овертаймі відкрив футболіст Динамо Віктор Циганков.

Динамо виграло другий поспіль, а загалом 13-й Кубок України та зрівнялось за цим показником із Шахтарем. Киянам вдалося цього сезону зробити “золотий требл” — виграти чемпіонат України, Кубок та Суперкубок. Таке досягнення Динамо підкорилося вдруге за часів незалежності України.

Стартові склади:

Динамо: Бойко – Кендзьора, Попов, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Родрігеш, Буяльський – Бесєдін.

Зоря: Василь – Фаворов, Іванисеня, Вернидуб, Жуніньйо – Юрченко, Назарина, Кочергін, Кабаєв, Хомченовський – Громов.

Голи: Циганков 98

Кубок України з Футболу

Для київського клубу це буде вже 18-й за ліком фінал Кубка України, тоді як для луганчан лише другий. Вперше Зоря була учасницею фінального матчу за цей трофей у 2016 році.

У півфіналі Кубка України Динамо розгромило Агробізнес із Першої ліги з рахунком 3:0, а Зоря у серії пенальті подужала Олександрію – 1:1 (після пен. 4:3).