За кожним випуском телемарафону Єдині новини стоїть робота великої команди — журналістів, редакторів, операторів, режисерів, продюсерів та технічних фахівців. Лише у 2026 році команди марафону виробили 3 200 годин контенту. Але перш ніж новина з’явиться в ефірі, потрібно організувати десятки процесів, забезпечити роботу знімальних груп та скоординувати людей, від яких залежить кінцевий результат.

Як організувати зйомку за лічені хвилини? Що робити, коли одночасно відбувається кілька важливих подій, а ресурси обмежені? І як забезпечувати безперервну роботу новин в умовах повномасштабної війни?

У межах спецпроєкту редакцій марафону Єдині новини Люди, які створюють новини знайомимо з Тетяною Суховецькою, керівницею служби координації новин ICTV. Вона розповіла про невидимий механізм телевізійного виробництва, перші тижні повномасштабного вторгнення, коли команда фактично жила в офісі, та людей, без яких не відбувся б жоден ефір.

Зараз дивляться

— Глядачі знають журналістів і ведучих, бачать роботу операторів, але навряд чи замислюються, хто організовує їхню роботу. Розкажіть, чим займається служба координації новин? Як би ви пояснили свою роботу людині, яка ніколи не була за лаштунками телевізійного виробництва?

— Служба координації новин робить так, щоби все крутилося і вертілося. Редактори, журналісти, продюсери постійно мають якісь ідеї та завдання, які зрештою мають реалізуватися на екрані. Бути цікавими для глядача. Чому ми координація? Бо щоби журналістська ідея стала телевізійним матеріалом, я маю укомплектувати знімальну групу — хто водій, хто оператор, яка техніка потрібна і залучити до процесу службу ТЖК. Зрештою, графік зйомок сам себе не складе. При вході в мій кабінет донедавна висів графік на 24.02.2022. Робили ремонт і його перемістили у надійне місце.

Це все, як в супермаркеті: покупці бачать касирів, консультантів та адміністраторів. Але товари самі по собі на полицях не зʼявляються. Їх треба замовити, привезти, перевірити, розкласти. Координація — це ще така собі майстерня Санти – я стежу за тим, щоб всім вистачило гномів та повозок з оленями.

Щодо того, як пояснити людині, яка ніколи не була за лаштунками, що таке координація. То пересічному глядачеві воно, скоріше за все і не треба, нехай насолоджуються тим, що ми видаємо в ефір. А от як пояснити родині, що мама має ненормований робочий день, весь час говорить двома телефонами й навіть серіал вдома дивиться з ноутбуком – зовсім інша історія.

— У вашій професії кожна хвилина може мати значення. Коли стається важлива подія, саме ви маєте однією з перших включитися в роботу, щоб знімальна група якнайшвидше опинилася на місці. Що відбувається у ці перші хвилини? Як від вашого першого рішення запускається весь механізм створення новин?

— Як я вже сказала, я завжди на зв’язку. Буквально сплю з телефоном, родина, звісно, ревнує. Але якщо відкинути жарти, я вдячна своїм рідним, що вони розуміють важливість та специфіку моєї роботи. По-друге, також на зв’язку всі учасники виробничого процесу (оператори, журналісти, редактори, водії, гримери, костюмери, інженери й всі-всі-всі). Це головне наше правило – завжди бути на зв’язку.

Бо правильно спланований робочий час кожного співробітника є запорукою успішного робочого дня для всієї команди, а також підготовки новинних матеріалів. З мого боку це виглядає так: “прилітає” заявка на виїзд, я одразу збираю знімальну групу та відправляю куди треба. Може здатися, що все просто. Але подекуди на все про все менш як п’ять хвилин. Для тих, хто любить екстрим та адреналін – ласкаво просимо до мене. Ніякі банджо-джампінги вам потім не знадобляться. Ви будете цінувати спокій та час з родиною.

— Новини неможливо повністю спланувати. Інколи одночасно відбувається кілька важливих подій, кожна з яких потребує негайної присутності знімальної групи. Як ви дієте в таких ситуаціях? Як знаходите рішення, коли всім усе потрібно одночасно й терміново?

— Просто виконую свої обов’язки. Треба – значить робимо. Тут немає ніяких секретів. Кожна задача має бути виконана швидко і якісно. В цьому і є магія телебачення та моєї роботи зокрема. Є чіткі алгоритми, відпрацьовані роками. Я вже за весь цей час стандартизувала будь-яку нестандартну ситуацію, в мене стандартні бувають лише на свята.

У колективі ходить жарт, що я можу додзвонитися співробітнику навіть на вимкнений телефон. Але, якщо без жартів – всі наші люди розуміють важливість роботи та знають, якщо я дзвоню вночі/у вихідний/у час відпустки – значить, у нас складна ситуація і треба підтримати колег та вийти на роботу.