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Туша застреленого ведмедя ледь не вбила мисливця

У Анкориджі (штат Аляска, США) двоє мисливців підстрелили ведмедя, поміченого на одному з хребтів.

Ведмідь

Після цього туша ведмедя скотилася по схилу, збираючи за собою камені, і сильно травмувала одного з мисливців, пише місцеве видання Anchorage Daily News.

28-річного Вільяма МакКорміка у важкому стані рятувальники доставили в реанімацію.

Його друг Захер Теннісон не постраждав. Він і викликав рятувальників за допомогою навігаційного пристрою.

Читайте: У США ведмідь загриз 16-річного бігуна

До слова, влітку в РФ під час виступу цирковий ведмідь накинувся на дресирувальників.

Фото: Pixabay

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