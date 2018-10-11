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Дивом обійшлося без жертв: під Києвом дівчина на Mazda в’їхала у магазин

Сьогодні вдень у Вишневому дівчина в’їхала у вітрину магазина.

Це трапилося на вулиці Святошинській, передає Київ оперативний.

– Пані на Mazda ледь не збивши людей на тротуарі, в‘їхала у магазин. Ніби твереза, а свою поведінку пояснити не змогла, – сказано у повідомленні.

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Дивом обійшлося без жертв: під Києвом дівчина на Mazda в’їхала у магазин / 2 фотографии

Читайте: Переплутала педалі, в’їхала у вітрину. На що здатні богині парковки (ГОЛОСУВАННЯ)

До речі, на Київщині на одному з перегонів 10 жовтня, о 22.50, група вандалів розгромила вагон приміського електропоїзда №6036 Фастів-Київ.

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