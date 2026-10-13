У Вашингтоні сподіваються, що домовленість про експорт російського дизелю стане стимулом для Кремля пом’якшити свою позицію та відновити мирні переговори.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

Навіщо США уклали дизельну угоду з Росією

Під час переговорів у Маямі в п’ятницю Стів Віткофф і Джаред Кушнер повідомили українським представникам, що Володимир Путін наразі не готовий обговорювати припинення війни.

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За словами трьох співрозмовників Reuters, американська сторона пояснила, що дозвіл на експорт російського дизельного пального є частиною спроби відновити тристоронні переговори між Україною, США та Росією.

Один із співрозмовників агентства зазначив, що угода має пом’якшити позицію Москви, оскільки демонструє готовність Трампа співпрацювати з Росією.

Водночас Джаред Кушнер повторив прохання Вашингтона до України припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

За даними Reuters, американська адміністрація зверталася з таким проханням уже кілька разів.

Один зі співрозмовників агентства пояснив задум Вашингтона так: якщо Україна припинить удари по НПЗ, а США дозволять Росії експортувати дизель, американська сторона зможе вимагати від Москви зустрічних поступок.

Під час зустрічі також обговорювали гарантії безпеки для України, однак подробиць цих переговорів джерела не розкрили.

Українські посадовці, які брали участь у зустрічі, за інформацією Reuters, скептично поставилися до американського підходу.

Віткофф і Кушнер нагадали українській делегації про військову та розвідувальну допомогу, яку США надають Україні.

Путін вимагає решту Донбасу для повернення до переговорів

За інформацією джерела Reuters, близького до Кремля, Володимир Путін може погодитися на відновлення переговорів лише за умови отримання територій Донбасу, які залишаються під контролем українських військ.

Йдеться приблизно про 11% території Донбасу, які Росія досі не захопила.

За словами співрозмовника агентства, Путін хоче отримати ці території, щоб представити такий результат усередині Росії як перемогу.

За даними Reuters, українська делегація залишила зустріч у Маямі, не погодившись на жодні формальні домовленості.

Водночас українські представники висловили готовність до припинення ударів по енергетичній інфраструктурі за умови, що Росія також дотримуватиметься такого режиму.

Переговори охоплювали й питання відновлення України та залучення інвестицій.

Що відомо про дизельну угоду Трампа з Путіним

Нагадаємо, 9 жовтня Дональд Трамп оголосив про домовленість із Володимиром Путіним щодо постачання російського дизелю на американський і світовий ринки.

За словами президента США, Росія має негайно поставити понад 300 тис. тонн дизельного пального, ще 500 тис. тонн протягом листопада та 1 млн тонн після цього.

Трамп заявив, що домовленість допоможе знизити ціни на пальне.

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