Неймар вперше за майже три роки вийшов на поле у футболці збірної Бразилії. Це сталося у третьому турі чемпіонату світу з футболу 2026 у матчі проти Шотландії.

Матч Шотландія – Бразилія відбувся у Маямі на Хард Рок Стедіум та завершився перемогою селесао з рахунком 3:0.

Неймар встановив досягнення на ЧС

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті напередодні матчу заявив, що Неймар повністю відновився і готовий вийти на поле.

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34-річний футболіст вийшов на заміну на 76-й хвилині під гучні овації численних бразильських фанатів на арені. Це сталося, коли Бразилія вела в рахунку 3:0.

– Я вважаю, що він заслужив на можливість зіграти, тому я й дав йому її. Він добре готувався, ставився до цього дуже серйозно. Завдяки своїм якостям, я вважаю, що він може грати й допомагати команді. Гадаю, він добре проявив себе, хоч і провів на полі лише кілька хвилин, – сказав Анчелотті після матчу.

Неймар мав травму правої гомілки, через яку не брав участі в жодних матчах понад місяць. У неділю він провів тренування зі збірною Бразилії.

Неймар є найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії. На його рахунку 79 голів у 129 міжнародних матчах. 34-річний нападник виступав за збірну Бразилії на всіх трьох останніх чемпіонатах світу, забивши вісім голів.

За даними порталу Sofascore Brasil, Неймар став четвертим бразильцем в історії, який взяв участь у чотирьох мундіалях. Досі це вдавалося лише Джалму Сантосу, Пеле та Кафу.

До гри проти шотландців останнім матчем, яку Неймар провів за збірну Бразилії, стала зустріч у відборі на ЧС-2026 проти Уругваю, яка відбулася 18 жовтня 2023 року.

Джерело : ESPN

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