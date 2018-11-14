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Під Рівним розбився чемпіон світу з армреслінгу

Український чемпіон Андрій Пушкар загинув у ДТП. Автомобіль зі спортсменом зіткнувся з вантажівкою.

Андрій Пушкар загинув у ДТП. Про це повідомляє поліція Рівненщини, однак не називає прізвища. Про те, що жертвою аварії став Пушкар, пише видання UA-Football.

33-річний чемпіон світу та Європи з армреслінгу перебував у автомобілі Citroen, який рухався трасою Київ-Чоп. Керував автомобілем інший 26-річний чоловік, також відомий спортсмен. Саме він не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну, де протаранив вантажівку.

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Під Рівним розбився чемпіон світу з армреслінгу / 3 фотографии

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Видання radiotrek.rv повідомляє, що за кермом сидів Олег Жох, його доставили до лікарні. Його батько, який третім перебував в авто, також загинув.

Нагадаємо, у Києві на Гостомельському шосе постраждали люди через зіткнення 3-х легковиків.

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