Український чемпіон Андрій Пушкар загинув у ДТП. Автомобіль зі спортсменом зіткнувся з вантажівкою.
Андрій Пушкар загинув у ДТП. Про це повідомляє поліція Рівненщини, однак не називає прізвища. Про те, що жертвою аварії став Пушкар, пише видання UA-Football.
33-річний чемпіон світу та Європи з армреслінгу перебував у автомобілі Citroen, який рухався трасою Київ-Чоп. Керував автомобілем інший 26-річний чоловік, також відомий спортсмен. Саме він не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну, де протаранив вантажівку.
Під Рівним розбився чемпіон світу з армреслінгу / 3 фотографии
Читайте: У Чехії мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою – загинули українці
Видання radiotrek.rv повідомляє, що за кермом сидів Олег Жох, його доставили до лікарні. Його батько, який третім перебував в авто, також загинув.
Нагадаємо, у Києві на Гостомельському шосе постраждали люди через зіткнення 3-х легковиків.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+