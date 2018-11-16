У місті Білефельд (Німеччина) чоловік кілька років труїв колег.

У місті Білефельд (Німеччина) судять чоловіка, який більше трьох років робив спроби отруїти колег по роботі, повідомляє Rheinische Post.

Він намагався підірвати здоров’я інших людей, додаючи до їхньої їжі отруйні речовини. Слідство вважає, що він отруїв кількох осіб у період з березня 2015 року по травень 2018 року.

Виявити неправомірні дії чоловіка вдалося керівництву заводу, яке встановило відеоспостереження. На відео було видно, як працівник підсипав високотоксичні речовини у їжу співробітників.

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Під час вивчення справи, правоохоронці виявили більше 20 дивних випадків, які пов’язані зі здоров’ям працівників заводу.

Так, один зі співробітників вже багато років перебуває в комі, а в іншого розвинулася сильна ниркова недостатність. Підозрюваний не розповідає про мотиви своїх вчинків.

До слова, у Київській області пара брала на утримання породистих котів та собак для того, аби потім жорстоко катувати та вбивати тварин.