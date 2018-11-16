В городе Билефельд (Германия) мужчина несколько лет травил коллег.

В городе Билефельд (Германия) судят мужчину, который более трех лет делал попытки отравить коллег по работе, сообщает Rheinische Post.

Он пытался подорвать здоровье других людей, добавляя в их еду ядовитые вещества. Следствие считает, что он отравил нескольких лиц в период с марта 2015 по май 2018 года.

Выявить неправомерные действия мужчины удалось руководству завода, которое установило видеонаблюдение. На видео видно, как работник подсыпал высокотоксичные вещества в пищу сотрудников.

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При изучении дела, правоохранители обнаружили более 20 странных случаев, связанных со здоровьем работников завода.

Так, один из сотрудников уже много лет находится в коме, а у другого развилась сильная почечная недостаточность. Подозреваемый не рассказывает о мотивах своих поступков.



К слову, в Киевской области пара брала на содержание породистых кошек и собак для того, чтобы потом жестоко пытать и убивать животных.