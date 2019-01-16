У Ставчанах, що у Львівській області, локалізовано пожежу на заводі Майола.
– Пожежу на території маслоекстракційного заводу приватного підприємства Оліяр у селі Ставчани локалізовано, – повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області, передає Інтерфакс-Україна.
У гасінні беруть участь 16 одиниць техніки та 90 рятувальників.
Пожежа почалася в одному з резервуарів для сушіння насіння соняшнику.
Щодо жертв не повідомляється.
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Перше відео пожежі у Ставчанах:
Пожежа на заводі Майола у Ставчанах:
Пожежа на заводі Майола у Ставчанах| НАЖИВО
Пожежа на заводі Майола у Ставчанах| НАЖИВО
Опубліковано Varta1 – Варта1 Середа, 16 січня 2019 р.
Компанія Оліяр займається виробництвом олії Майола в Україні.
Підприємство переробляє насіння ріпаку та сої.
Фото: Olia Bytiuha
Фото: Ігор Зінкевич
Нагадаємо, це вже друга масштабна пожежа за сьогодні. На Хрещатику горів будинок біля готелю Дніпро.
Відео: Igor Zinkevych / Facebook