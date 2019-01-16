У Ставчанах, що у Львівській області, локалізовано пожежу на заводі Майола.

– Пожежу на території маслоекстракційного заводу приватного підприємства Оліяр у селі Ставчани локалізовано, – повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області, передає Інтерфакс-Україна.

У гасінні беруть участь 16 одиниць техніки та 90 рятувальників.

Пожежа почалася в одному з резервуарів для сушіння насіння соняшнику.

Щодо жертв не повідомляється.

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Перше відео пожежі у Ставчанах:

Пожежа на заводі Майола у Ставчанах:

Компанія Оліяр займається виробництвом олії Майола в Україні.

Підприємство переробляє насіння ріпаку та сої.

Фото: Olia Bytiuha

Фото: Ігор Зінкевич

Нагадаємо, це вже друга масштабна пожежа за сьогодні. На Хрещатику горів будинок біля готелю Дніпро.

Відео: Igor Zinkevych / Facebook