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Народила в комі: у США медбрат згвалтував недієздатну пацієнтку

У місті Фенікс (штат Аризона, США) заарештували медбрата, якого підозрюють у згвалтуванні пацієнтки в комі.

Народила в комі: у США медбрат згвалтував недієздатну пацієнтку

Після розслідування затримали 36-річного медбрата Натана Сазерленда, який доглядав за жертвою, пише The Arizona Republic.

Злочинця вдалося виявити після ДНК-експертизи дитини, яка народилася у недієздатної пацієнтки.

Читайте: У Болгарії згвалтували і вбили журналістку

У поліції Фенікса додали, що вони перевіряють факти можливого зґвалтування інших пацієнтів клініки.

Підозрюваного помістили у в’язницю округу Марікопа.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві поліція затримала підозрюваного у згвалтуванні 10-річної дівчинки, якого шукала майже рік.

Фото: Dreamstime.com

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