У місті Фенікс (штат Аризона, США) заарештували медбрата, якого підозрюють у згвалтуванні пацієнтки в комі.
Після розслідування затримали 36-річного медбрата Натана Сазерленда, який доглядав за жертвою, пише The Arizona Republic.
Злочинця вдалося виявити після ДНК-експертизи дитини, яка народилася у недієздатної пацієнтки.
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У поліції Фенікса додали, що вони перевіряють факти можливого зґвалтування інших пацієнтів клініки.
Підозрюваного помістили у в’язницю округу Марікопа.
Раніше Факти ICTV писали, що у Києві поліція затримала підозрюваного у згвалтуванні 10-річної дівчинки, якого шукала майже рік.
Фото: Dreamstime.com
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