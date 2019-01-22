В Одесі у Приморському районі в одному з ресторанів стався вибух.
У результаті вибуху в одеському ресторані Блеф на Французькому бульварі, 85 ніхто не постраждав.
Вибух стався в одному з технічних приміщень ресторану.
Про це повідомляє
прес-служба Нацполіції в Одеській області.
На місці події працює поліція. Встановлено, що здетонував саморобний вибуховий пристрій. Його заклали з зовнішньої сторони будівлі, у районі вікна пральні. У результаті вибуху сталося руйнування вікна і стін.
В Одесі у ресторані прогримів вибух
/
3 фотографии
VIDEO
Читайте: Гасили перехожі: у Києві біля мосту Патона загорілося авто
Нагадаємо, що вчора в Одесі стався
у Ванному провулку, в результаті чого поранення отримав чоловік. вибух біля ресторану
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+