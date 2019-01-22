В Одесі у Приморському районі в одному з ресторанів стався вибух.

У результаті вибуху в одеському ресторані Блеф на Французькому бульварі, 85 ніхто не постраждав.

Вибух стався в одному з технічних приміщень ресторану.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Одеській області.

На місці події працює поліція. Встановлено, що здетонував саморобний вибуховий пристрій. Його заклали з зовнішньої сторони будівлі, у районі вікна пральні. У результаті вибуху сталося руйнування вікна і стін.













В Одесі у ресторані прогримів вибух / 3 фотографии

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Нагадаємо, що вчора в Одесі стався вибух біля ресторану у Ванному провулку, в результаті чого поранення отримав чоловік.