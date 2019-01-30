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Потрійна ДТП на Одещині: загинули двоє поліцейських

На Одещині під час зіткнення маршрутки, вантажівки і легковика загинули двоє поліцейських.

Потрійна ДТП на Одещині: загинули двоє поліцейських

ДТП сталася на автошляху Одеса-Овідіополь біля Гребного каналу.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Під час аварії відбулося зіткнення маршрутного таксі, вантажівки і легковика.

Читайте: Перекинулася і повисла над дорогою: під Києвом сталася ДТП з вантажівкою

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Потрійна ДТП на Одещині: загинули двоє поліцейських / 3 фотографии

У ДТП загинули пасажири маршрутки – молоді хлопець та дівчина. Обоє були працівниками поліції.

Ще чотири людини отримали травми.

Раніше Факти ICTV писали про ДТП на Одещині, яка переросла у стрілянину.

Фото: Нацполіція

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