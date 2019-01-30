На Одещині під час зіткнення маршрутки, вантажівки і легковика загинули двоє поліцейських.
ДТП сталася на автошляху Одеса-Овідіополь біля Гребного каналу.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Під час аварії відбулося зіткнення маршрутного таксі, вантажівки і легковика.
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Потрійна ДТП на Одещині: загинули двоє поліцейських / 3 фотографии
У ДТП загинули пасажири маршрутки – молоді хлопець та дівчина. Обоє були працівниками поліції.
Ще чотири людини отримали травми.
Раніше Факти ICTV писали про ДТП на Одещині, яка переросла у стрілянину.
Фото: Нацполіція
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