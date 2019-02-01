У четвер американці пережили екстремальний холод до -49 градусів. Внаслідок обморожень загинуло 20 осіб.
Лише у Чикаго від переохолодження померли дев’ятеро людей.
Про це повідомляє Reuters.
– Якщо ви не перебуваєте поруч з джерелом тепла, ви просто не зможете вижити у такій погоді дуже довго, – йдеться у повідомленні.
За даними Національної метеорологічної служби, такого холоду у США не було більше 20 років.
Було скасовано 2 тисячі авіарейсів, ще 1,5 тисячі – були затримані.
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До речі, до України теж прийдуть холоди -30°. Морози очікуються у першій половині місяця.
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