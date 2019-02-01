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Екстремальний холод до -49°: у США скасували 2 тис. авіарейсів, 20 людей загинуло

У четвер американці пережили екстремальний холод до -49 градусів. Внаслідок обморожень загинуло 20 осіб.

Екстремальний холод до -49°: у США скасували 2 тис. авіарейсів, 20 людей загинуло

Лише у Чикаго від переохолодження померли дев’ятеро людей.

Про це повідомляє Reuters.

– Якщо ви не перебуваєте поруч з джерелом тепла, ви просто не зможете вижити у такій погоді дуже довго, – йдеться у повідомленні.

За даними Національної метеорологічної служби, такого холоду у США не було більше 20 років.

Було скасовано 2 тисячі авіарейсів, ще 1,5 тисячі – були затримані.

Читайте: Погодні аномалії: -50 у США, у Польщі людей рятують від лавини

До речі, до України теж прийдуть холоди -30°. Морози очікуються у першій половині місяця.

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