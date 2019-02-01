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На Полтавщині чоловік ґвалтував свою дочку. Його застав на гарячому син

У селі Семенівка, що на Полтавщині, батько змусив власну 11-річну доньку займатися з ним сексом.

На Полтавщині чоловік ґвалтував свою дочку. Його застав на гарячому син

Батько сімох дітей примушував доньку займатися оральним сексом. Він погрожував дівчинці вбивством матері, якщо вона розповість про їх таємницю.

На гарячому чоловіка застав його ж син. Він одразу покликав матір, а та без вагань викликала поліцію.

Всі довкола у селі шоковані таким вчинком чоловіка, кажуть, що ніколи б і не подумали про таке.

Зараз з дівчинкою працює психолог.

Чоловіку загрожує до десяти років за гратами.

Більше дивіться у сюжеті програми Надзвичайні новини.

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До речі, у Харкові чоловік здійснив злочин насильницького характеру прямо в приміщенні аптеки.

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