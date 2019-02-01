У селі Семенівка, що на Полтавщині, батько змусив власну 11-річну доньку займатися з ним сексом.

Батько сімох дітей примушував доньку займатися оральним сексом. Він погрожував дівчинці вбивством матері, якщо вона розповість про їх таємницю.

На гарячому чоловіка застав його ж син. Він одразу покликав матір, а та без вагань викликала поліцію.

Всі довкола у селі шоковані таким вчинком чоловіка, кажуть, що ніколи б і не подумали про таке.

Зараз з дівчинкою працює психолог.

Чоловіку загрожує до десяти років за гратами.

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До речі, у Харкові чоловік здійснив злочин насильницького характеру прямо в приміщенні аптеки.