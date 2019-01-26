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У Харкові чоловік згвалтував дівчину-провізора в аптеці

У Харкові чоловік здійснив злочин насильницького характеру прямо в приміщенні аптеки.  

У Харкові чоловік згвалтував дівчину-провізора в аптеці

У Харкові відбулося зґвалтування дівчини-провізора в аптеці.

Чоловік затягнув жертву до підсобки та вчинив наругу над нею, повідомляє поліція  Харківської області в Facebook.

Відзначається, що чоловік також пограбував жінку.

Правоохоронцям вдалося затримати зловмисника і дізнатися його особу за пару годин.

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У Харкові чоловік згвалтував дівчину-провізора в аптеці / 3 фотографии

Читайте: Народила в комі: у США медбрат згвалтував недієздатну пацієнтку

Нагадаємо,  у Києві поліція затримала підозрюваного у згвалтуванні 10-річної дівчинки.

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