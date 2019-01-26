У Харкові чоловік здійснив злочин насильницького характеру прямо в приміщенні аптеки.
У Харкові відбулося зґвалтування дівчини-провізора в аптеці.
Чоловік затягнув жертву до підсобки та вчинив наругу над нею, повідомляє поліція Харківської області в Facebook.
Відзначається, що чоловік також пограбував жінку.
Правоохоронцям вдалося затримати зловмисника і дізнатися його особу за пару годин.
У Харкові чоловік згвалтував дівчину-провізора в аптеці / 3 фотографии
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Нагадаємо, у Києві поліція затримала підозрюваного у згвалтуванні 10-річної дівчинки.
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