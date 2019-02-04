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Будинки кишать зміями і крокодилами: через повені в Австралії відкрили дамбу

В Австралії влада міста Таунсвіл прийняла рішення відкрити дамбу, аби знизити збитки від повені.

Будинки кишать зміями і крокодилами: через повені в Австралії відкрили дамбу

Внаслідок відкриття дамби через повені в Австралії затопили 2 тис. будинків, пише Townsville Bulletin.

Таким чином влада вирішила знизити збитоки.

Крім того, одночасно з оголошенням про відкриття дамби, влада попередила місцевих жителів про небезпеку появи крокодилів і змій.

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Місцевим жителям доводиться ретельно перевіряти воду на наявність тварин, перш ніж пересуватися.

За словами мера міста Дженні Хілл, гарантій, що план спрацює немає.

Раніше Факти ICTV писали, що сильні зливи викликали повінь на Мадагаскарі. Внаслідок цього загинуло 9 осіб.

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