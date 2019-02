Внаслідок відкриття дамби через повені в Австралії затопили 2 тис. будинків, пише Townsville Bulletin.

Таким чином влада вирішила знизити збитоки.

Крім того, одночасно з оголошенням про відкриття дамби, влада попередила місцевих жителів про небезпеку появи крокодилів і змій.

Місцевим жителям доводиться ретельно перевіряти воду на наявність тварин, перш ніж пересуватися.

За словами мера міста Дженні Хілл, гарантій, що план спрацює немає.

This is where the Ross River has broken banks at Roslea and headed into homes @SkyNewsAust pic.twitter.com/3nPdILlOnY

— Ahron Young (@AhronYoung) 4 февраля 2019 г.