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Повінь на Мадагаскарі: загинуло 9 людей

Сильні зливи викликали повінь на Мадагаскарі. Внаслідок цього загинуло 9 осіб.

Повінь на Мадагаскарі: загинуло 9 людей

Повінь на Мадагаскарі спричинили зливи, повідомляє Devdiscourse.

Всі дев’ять чоловік потонули у столиці острівної держави Антананаріву.

Читайте: У Чилі стався потужний землетрус

Повінь повністю знищила щонайменше 5 житлових будинків.

Раніше Факти ICTV писали, що у  Швейцарії внаслідок сходження лавини травмовані кілька людей, двоє загинуло.

Фото:meteoprog

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