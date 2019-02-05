В Одеській області поліцейським довелося застосувати травматичну зброю, щоб затримати чоловіка, якого з 2017 року розшукують за підозрою у вбивстві.

Під час затримання чоловік скочив на коня та почав тікати, повідомив у Facebook помічник начальника обласної поліції Руслан Форостяк.

За його словами, під час втечі він несподівано спрямував коня на поліцейських, тому правоохоронці двічі застосували травматичний пістолет, “поціливши ковбою в голову”.

Кінь не постраждав, тварину вже оглянув ветеринар.

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До слова, у Мексика невідомі розстріляли гостей на святі. Внаслідок цього загинуло 7 осіб.

Фото: Руслан Форостяк/Facebook, Dreamstime.com