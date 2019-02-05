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У Києві 12-річний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки

У Києві з вікна на шостому поверсі десятиповерхового будинку на вулиці Борщагівській, 173/187 увечері 4 лютого випав 12-річний хлопчик.

Хлопчик випав з вікна багатоповерхівки

Дитина жива, швидка відвезла її в Охмадит, повідомляє Информатор.

Причина падіння хлопчика поки невідома.

За даними видання, мама поїхала в лікарню разом з медиками, поліцейські не встигли взяти у неї свідчення.

Деталі інциденту з’ясовуються.

Читайте: У Києві чоловік вистрибнув з 24-го поверху

У вересні 2018 року у Дніпрі з 10-го поверху житлового будинку випала дворічна дівчинка і вижила.

ФотоИнформатор

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