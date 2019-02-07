В Івано-Франківську місцевих поліцейських наприкінці робочої зміни змушують мити службові машини.

Така практика існує давно, проте здивуванню патрульних не було меж, коли вони дізналися, що мити авто має підприємець, якому держава офіційно оплачує цю послугу, йдеться у сюжеті Надзвичайних новин.

Куди витрачаються кошти, копам на місці зясувати не вдалося, тому вони написали рапорт у департамент Патрульної поліції.

З Києва до Івано-Франківська приїхала перевірка.

З’ясувалося, що тендер на мийку та чистку салонів службових автомобілів замовляло управління патрульної поліції. Два роки ці послуги вартістю майже 80 тис. грн надавав приватний підприємець.

Але послуги на так зване косметичне обслуговування патрульних машин переможець тендеру замовляв у іншої фірми. На ту мийку поліцейські дійсно заїжджали, але лише раз на тиждень.

Службове розслідування триває.

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До слова, нещодавно в Одеській області поліцейським довелося застосувати травматичну зброю, щоб затримати чоловіка, якого розшукують за підозрою у вбивстві.