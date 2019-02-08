Епідемія грипу охопила всі регіони Франції. З жовтня 2018 року її жертвами стали вже 1100 осіб.
Про це йдеться у звіті національного органу охорони здоров’я Santé Publique France.
За його даними, тільки за минулий тиждень серед понад 12 тис. пацієнтів, які були доставлені у відділення невідкладної допомоги через грип, понад 1800 були госпіталізовані.
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Найбільше від грипу страждають люди старше 75 років (43%) і діти до п’яти років (15%).
При цьому у відомстві попереджають, що це ще не пік епідемії.
Епідемія грипу у Франції викликана вірусами A (H3N2) і A (H1N1).
Нагадаємо, в Україні від грипу померло вже 30 осіб.
Фото: Vadimgozhda | Dreamstime.com
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