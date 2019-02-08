PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Происшествия / Грипп во Франции убил более тысячи человек/

Грип у Франції вбив понад тисячу людей

Епідемія грипу охопила всі регіони Франції. З жовтня 2018 року її жертвами стали вже 1100 осіб.

Грипп

Про це йдеться у звіті національного органу охорони здоров’я Santé Publique France.

За його даними, тільки за минулий тиждень серед понад 12 тис. пацієнтів, які були доставлені у відділення невідкладної допомоги через грип, понад 1800 були госпіталізовані.

Читайте: Як уберегтися від грипу

Найбільше від грипу страждають люди старше 75 років (43%) і діти до п’яти років (15%).

При цьому у відомстві попереджають, що це ще не пік епідемії.

Епідемія грипу у Франції викликана вірусами A (H3N2) і A (H1N1).

Нагадаємо, в Україні від грипу померло вже 30 осіб.

Фото: Vadimgozhda | Dreamstime.com

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Масштабна пожежа в Парижі: десять загиблих, десятки постраждалих
Крісло під Макроном і досі хитається: 12-й тиждень протестів у Франції
Сльозогінний газ і авто у вогні: 12-й тиждень протестів жовтих жилетів у Франції
В Івано-Франківську та Миколаєві закривають школи на карантин
Стрілянина на Корсиці: чоловік вбив одну і поранив п’ятьох осіб
Як відрізнити грип від застуди: поради сімейного лікаря
Франція і Німеччина обговорюють місію ООН і ОБСЄ на Донбасі
Світу загрожує суперепідемія. Вчені попередили про небезпеку
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка