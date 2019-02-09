У Києві між станціями Дарниця і Лівобережна міська електричка о 7.00 ранку збила на смерть 26-річного чоловіка.

Цей трагічний момент зняли на відео випадкові свідки – хлопця намотує на колеса і тягне коліями ще кілька метрів, йдеться у сюжеті Надзвичайних новин.

Від потужного удару з нього злетіли шапка і взуття, а в самого поїзда розбилися фари.

Через трагедію рух міської електрички у напрямку станції Почайна був заблокований майже на дві години.

Виявилося, що Роман, так звали загиблого за документами з кишені, вже з самого ранку був напідпитку, і разом з товаришем пішов через колії, аби скоротити шлях до магазину – хотів купити цигарки. Коли вже повертався – потрапив під потяг.

Про це розповів товариш, який перед ним встиг перебігти колії.

Очевидно, саме сп’яніння зіграло з ним смертельний жарт. Чоловік просто не встиг вчасно зорієнтуватися – навіть після того, як машиніст став відчайдушно сигналити.

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Нагадаємо, у вересні 2018 року на залізничному перегоні між станціями Дарниця та Київ-Дніпровська електричка на смерть збила чоловіка.