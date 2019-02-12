Внаслідок пожежі, яка сталася сьогодні вранці в готелі Arpit Palace у центрі Делі, загинуло щонайменше 17 осіб.

Кількох постояльців готелю госпіталізували з опіками, повідомляє газета Times of India.

Точна кількість постраждалих у пожежі поки невідома.

З готелю, за різними даними, евакуювали від 25 до 35 осіб.

Одна з можливих причин займання – коротке замикання.

Більшість людей загинули через удушення, але деякі люди стрибали з вікон, рятуючис від вогню.

Fire at hotel in Delhi’s Karol Bagh pic.twitter.com/YQJdzoWwqL — TOI Delhi (@TOIDelhi) 12 февраля 2019 г.

Delhi: Fire breaks out in Hotel Arpit Palace in Karol Bagh. Fire tenders rushed to the spot. More details awaited. pic.twitter.com/YH2CZO6u3D — ANI (@ANI) 12 февраля 2019 г.

Delhi: Earlier visuals from Hotel Arpit Palace in Karol Bagh where a fire broke out today. Firefighting and rescue operations underway. More details awaited. pic.twitter.com/l6Jd1pJpM6 — ANI (@ANI) 12 февраля 2019 г.

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Нещодавно в результаті пожежі на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах загинуло двоє людей.

Фото: ANI

Відео: TOI Delhi‏