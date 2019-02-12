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Масштабна пожежа у центрі Делі: в готелі згоріли 17 людей

Внаслідок пожежі, яка сталася сьогодні вранці в готелі Arpit Palace у центрі Делі, загинуло щонайменше 17 осіб.

Масштабна пожежа у центрі Делі:

Кількох постояльців готелю госпіталізували з опіками, повідомляє газета Times of India.

Точна кількість постраждалих у пожежі поки невідома.

З готелю, за різними даними, евакуювали від 25 до 35 осіб.

Одна з можливих причин займання – коротке замикання.

Більшість людей загинули через удушення, але деякі люди стрибали з вікон, рятуючис від вогню.

 

 

 

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Нещодавно в результаті пожежі на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах загинуло двоє людей.

Фото: ANI

Відео: TOI Delhi

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