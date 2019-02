Кількох постояльців готелю госпіталізували з опіками, повідомляє газета Times of India.

Точна кількість постраждалих у пожежі поки невідома.

З готелю, за різними даними, евакуювали від 25 до 35 осіб.

Одна з можливих причин займання – коротке замикання.

Більшість людей загинули через удушення, але деякі люди стрибали з вікон, рятуючис від вогню.

Fire at hotel in Delhi’s Karol Bagh pic.twitter.com/YQJdzoWwqL

Delhi: Fire breaks out in Hotel Arpit Palace in Karol Bagh. Fire tenders rushed to the spot. More details awaited. pic.twitter.com/YH2CZO6u3D

