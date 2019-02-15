В приватному житловому будинку Томська (Росія) дві домашні собаки загризли місячну дитину.
В Томську (Росія) у приватному будинку дві домашні собаки накинулися на дитину, який був всього місяць, і загризли її, повідомляє УНІАН.
Мати вирішила ненадовго вийти на двір, а дитину залишила в будинку разом з німецькою вівчаркою та ротвейлером.
Згодом жінка виявила свою дочку на дивані з великою кількістю ран, які були схожі на укуси тварин.
Дитину доставили до лікарні, де її намагалися врятувати, проте безуспішно.
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До слова, у паризькому метро під час нападу чоловіка облили кислотою.
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