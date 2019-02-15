PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / В Росії домашні собаки на смерть загризли немовля/

В Росії домашні собаки на смерть загризли немовля

В приватному житловому будинку Томська (Росія) дві домашні собаки загризли місячну дитину.

Злий собака

В Томську (Росія) у приватному будинку дві домашні собаки накинулися на дитину, який був всього місяць, і загризли її, повідомляє УНІАН.

Мати вирішила ненадовго вийти на двір, а дитину залишила в будинку разом з німецькою вівчаркою та ротвейлером.

Згодом жінка виявила свою дочку на дивані з великою кількістю ран, які були схожі на укуси тварин.

Дитину доставили до лікарні, де її намагалися врятувати, проте безуспішно.

Читайте: У Дніпропетровській області пенсіонерка намагалася спалити себе живцем

До слова, у паризькому метро під час нападу чоловіка облили кислотою.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кремль планує відключити росіянам інтернет – причини
Крилаті ракети та агресивні дії Росії: про що говорили міністри оборони Альянсу у Брюсселі
У Росії випав чорний сніг
500 танків і сотні бойових машин: Росія стягнула на Донбас техніку
Працює як годинник! Путін хизується бойовим ракетоносцем
Без побачень з рідними та дзвінків: українським морякам у РФ висунули вимогу
Порошенко в Мюнхені оприлюднить дані щодо втручання РФ у вибори 2019
Росія може займатися створенням бойових супутників – розвідка США
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка