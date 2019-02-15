В приватному житловому будинку Томська (Росія) дві домашні собаки загризли місячну дитину.

В Томську (Росія) у приватному будинку дві домашні собаки накинулися на дитину, який був всього місяць, і загризли її, повідомляє УНІАН.

Мати вирішила ненадовго вийти на двір, а дитину залишила в будинку разом з німецькою вівчаркою та ротвейлером.

Згодом жінка виявила свою дочку на дивані з великою кількістю ран, які були схожі на укуси тварин.

Дитину доставили до лікарні, де її намагалися врятувати, проте безуспішно.

Читайте: У Дніпропетровській області пенсіонерка намагалася спалити себе живцем

До слова, у паризькому метро під час нападу чоловіка облили кислотою.