У приватному будинку в Житомирі поліцейські знайшли тіла двох убитих жінок – 41-річна мати і 21-річна дочка.

У приватному будинку в Житомирі поліцейські знайшли тіла двох убитих жінок – 41-річна мати і 21-річна дочка, повідомляє прес-служба поліції.

У поліцію надійшло повідомлення, що в зазначеному будинку стався конфлікт. Прибулі поліцейські виявили в будинку два трупа.

Правоохоронці встановили, що в будинку проживали мати і дочка. У них виник конфлікт з невідомим чоловіком.

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Зараз поліція шукає 26-річного хлопця – Василя Григоровича Подорожнього. Він проживає в Житомирі і був знайомим убитої дівчини.

На думку поліції, він може бути причетний до вбивства.

Прикмети: зріст близько 180 см, худорлявої статури, волосся русяве. На підборідді має родимку. Був одягнений в темний одяг, при собі може мати рюкзак темно-сірого кольору.





























Мати і дочку знайшли вбитими в їхньому будинку в Житомирі / 7 фотографий

До речі, у Кривому Розі у ніч з 5 на 6 січня раніше судимий 40-річний чоловік завдав своєму товаришу 60 ударів ножем.

Фото: Національна поліція Житомирскої області