Вночі біля станції метро Голосіївська у Києві Kia Cerato збила чоловіка на пішохідному переході. Водій авто не зупинився і протягнув пішохода понад 100 метрів.
Вночі біля станції метро Голосіївська в Києві Kia Cerato збила чоловіка на пішохідному переході. Водій авто не зупинився і протягнув пішохода понад 100 метрів, передає Інформатор.
За словами свідка, авто проїхало на червоний колір і не зменшило хід.
Після скоєння ДТП водій авто втік з місця події в напрямку станції метро Теремки.
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Пішохід 1878 року народження помер на місці.
У Києві авто збило пішохода і протягнуло його 100 метрів. Водій втік / 3 фотографии
Нагадаємо, в Києві легковик Audi на великій швидкості вилетіла на зупинку громадського транспорту.
Фото: Інформатор
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