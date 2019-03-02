Вночі біля станції метро Голосіївська у Києві Kia Cerato збила чоловіка на пішохідному переході. Водій авто не зупинився і протягнув пішохода понад 100 метрів.

Вночі біля станції метро Голосіївська в Києві Kia Cerato збила чоловіка на пішохідному переході. Водій авто не зупинився і протягнув пішохода понад 100 метрів, передає Інформатор.

За словами свідка, авто проїхало на червоний колір і не зменшило хід.

Після скоєння ДТП водій авто втік з місця події в напрямку станції метро Теремки.

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Пішохід 1878 року народження помер на місці.













У Києві авто збило пішохода і протягнуло його 100 метрів. Водій втік / 3 фотографии

Нагадаємо, в Києві легковик Audi на великій швидкості вилетіла на зупинку громадського транспорту.

Фото: Інформатор