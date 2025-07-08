Трамп не задоволений Путіним, тому планує “невеликий сюрприз”

Президент США Дональд Трамп не задоволений російським диктатором Володимиром Путіним, тому він має наміри вжити певних заходів.

Що заявив Трамп про Путіна

Під час брифінгу в Білому домі Трамп заявив, що він не задоволений Путіним. За словами президента США, щотижневі втрати під час російсько-української війни сягають близько 7 тис. осіб. Як зазначив Трамп, Путін вбиває багато людей.

Президент США наголосив, що чує багато нісенітниці від російського диктатора, яка виявляється безглуздою.

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Коли журналісти запитали Трампа про можливі дії, він відмовився розповісти будь-які подробиці, зазначивши, що “США хочуть зробити невеликий сюрприз”.

Трамп про опір України

Американський президент високо оцінив український опір. Проте він стверджує, що без наданого США озброєння війна завершилась би за три-чотири дні.

– Ми дали їм найкраще спорядження, яке коли-небудь було створено. Ми дали протитанкові винищувачі, які виводили з ладу танки. Ми дали найновіші й найкращі ракети, – сказав Трамп.

На думку Трампа, попередньому президенту США Джо Байдену не варто було надавати Україні більше допомоги, ніж з боку Європи.

Водночас Трамп підтвердив, що планує відновити постачання зброї для України. За його словами, російський диктатор вбиває занадто багато людей, тому США відправлять оборонне озброєння.

Трамп про законопроєкт Ліндсі Грема

Як зазначив президент США, він думає над законопроєктом американського сенатора Ліндсі Грема, але ще не ухвалив остаточного рішення.

– У Ліндсі Грема є законопроєкт про санкції проти Росії. Я дивлюся на нього. Сенат ухвалює та ухвалив дуже жорсткі санкції, – стверджує Трамп.

Нещодавно сенатор Ліндсі Грем заявив, що Трамп має надати більше інструментів для припинення війни Росії проти України, маючи на увазі саме законопроєкт про запровадження нових санкцій.

У четвер, 3 липня, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад годину.

Після цього глава Білого дому заявив, що не бачить прогресу в діалозі з Путіним щодо припинення вогню в Україні.

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