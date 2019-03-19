У Ковелі Волинської області на зупинці громадського транспорту сталася стрілянина.
У Ковелі 18 березня близько 22.00 семеро чоловіків влаштували стрілянину. Вони відкрили вогонь з пневматичної зброї.
У патрульну поліцію надійшов дзвінок наступного характеру:
– Семеро чоловіків на зупинці громадського транспорту стріляють біля мене з пневматичної зброї.
Коли патрульні прибули на місце події, то затримали 25-річного громадянина. У нього виявили предмет, схожий на вогнепальну зброю. Чоловік вів себе агресивно і нецензурно висловлювався.
Всіх причетних доставили у відділення поліції.
Було складено три протоколи за дрібне хуліганство та злісну непокору поліцейським.
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До речі, на вулиці Маршала Якубовського в Києві п’яний чоловік розстріляв з рушниці автомобіль охоронної фірми і будівлю, в якій продавають лотерейні квитки.
Джерело: Патрульна поліція Волинської області