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У Ковелі семеро чоловіків відкрили стрілянину на зупинці

У Ковелі Волинської області на зупинці громадського транспорту сталася стрілянина.

У Ковелі семеро чоловіків відкрили стрілянину на зупинці

У Ковелі 18 березня близько 22.00 семеро чоловіків влаштували стрілянину. Вони відкрили вогонь з пневматичної зброї.

У патрульну поліцію надійшов дзвінок наступного характеру:

– Семеро чоловіків на зупинці громадського транспорту стріляють біля мене з пневматичної зброї.

Коли патрульні прибули на місце події, то затримали 25-річного громадянина. У нього виявили предмет, схожий на вогнепальну зброю. Чоловік вів себе агресивно і нецензурно висловлювався.

Всіх причетних доставили у відділення поліції.

Було складено три протоколи за дрібне хуліганство та злісну непокору поліцейським.

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До речі, на вулиці Маршала Якубовського в Києві п’яний чоловік розстріляв з рушниці автомобіль охоронної фірми і будівлю, в якій продавають лотерейні квитки.

Джерело: Патрульна поліція Волинської області

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