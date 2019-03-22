У Дніпрі в гімназії №1 сьогодні о 7.15 сталася пожежа. Дітей не пускають до школи.

Причина пожежі – несправність електропроводки.

Займання вдалося ліквідувати о 8.30, ніхто не постраждав.

Уроки довелося скасувати, оскільки в будівлі навчального закладу стоїть запах диму і немає світла.

Класні керівники пішли з учнями на екскурсії.

Адміністрація гімназії стверджує, що це не підпал.

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Нагадаємо, у листопаді 2016 року сталася пожежа в школі Дніпра №85. Рятувальники тоді знайшли тіло чоловіка.