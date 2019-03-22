У провінції Хубей (Китай) водій авто навмисне скоїв наїзд на групу пішоходів.
У провінції Хубей (Китай) водій автомобіля навмисне в’їхав у натовп людей, у результаті чого загинуло семеро людей.
Ще семеро людей постраждали у результаті наїзду, їх госпіталізували.
Після прибуття на місце події поліцейські застрелили нападника, який не збирався зупинятися.
Наразі про мотиви злочинця не повідомляється, проте в його автомобілі знайшли кинджали. Це свідчить про те, що він мав намір продовжити напад на людей.
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До слова, у Києві водій маршрутки наїхав на людей на пішохідному переході.
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