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Факти / Надзвичайні події

У Китаї автомобіль врізався в натовп – 7 людей загинули

У провінції Хубей (Китай) водій авто навмисне скоїв наїзд на групу пішоходів.

Поліція Китай

У провінції Хубей (Китай) водій автомобіля навмисне в’їхав у натовп людей, у результаті чого загинуло семеро людей.

Ще семеро людей постраждали у результаті наїзду, їх госпіталізували.

Після прибуття на місце події поліцейські застрелили нападника, який не збирався зупинятися.

Наразі про мотиви злочинця не повідомляється, проте в його автомобілі знайшли кинджали. Це свідчить про те, що він мав намір продовжити напад на людей.

Читайте: Вибиті зуби і калюжі крові: в Сумах чоловік забив на смерть матір

До слова, у Києві водій маршрутки наїхав на людей на пішохідному переході.

Джерело: Deutsche Welle

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