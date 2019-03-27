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У Києві на людей впали бетонні плити – загинула жінка

Сьогодні у Києві на Подолі обвалилася будівля, всередині якої знаходилося три людини.

У Києві на людей впали бетонні плити – загинула жінка

У Києві на будівництві бетонні плити придавила трьох осіб. Двох жінок екстрено госпіталізували. Пізніше з’ясувалося, що одна з них померла по дорозі у лікарню. Ще одна жінка відбулася легким переляком.

Це сталося на території залізничної станції Київ-Петрівка, за адресою Новокостянтинівська, 2а. Там раніше було СТО. Не так давно тут почалися будівельні роботи. Робочі збиралися побудувати другий поверх на старих плитах.

Триває слідство.

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У Києві на людей впали бетонні плити – загинула жінка / 4 фотографии

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До речі, у Полтавській області перекинувся моторний човен, на якому перебувало п’ятеро людей.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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