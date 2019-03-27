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В Киеве на людей обрушились бетонные плиты – погибла женщина

Сегодня в Киеве на Подоле обвалилось здание, внутри которого находилось три человека.

В Киеве на людей обрушились бетонные плиты – погибла женщина

В Киеве на стройке бетонные плиты придавила трех человек. Двоих женщин экстренно госпитализировали. Позже выяснилось, что одна из них умерла по дороге в больницу. Еще одна женщина отделалась легким испугом.

Происшествие произошло на территории железнодорожной станции Киев-Петровка, по адресу Новоконстантиновская, 2а. Там раньше было СТО. Не так давно тут начались строительные работы. Рабочие собирались построить второй этаж на старых плитах.

Идет следствие.

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В Киеве на людей обрушились бетонные плиты – погибла женщина / 4 фотографии

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К слову, в Полтавской области перевернулась моторная лодка, на которой находилось пять человек.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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