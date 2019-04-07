У Києві біля Центрального залізничного вокзалу поїзд відрізав чоловікові голову.
У Києві неподалік від Центрального залізничного вокзалу виявили тіло чоловіка без голови.
Попередньо, це сталося внаслідок наїзду поїзда. Швидше за все таким чином чоловік намагався покінчити життя самогубством. Точну причину будуть встановлювати правоохоронці.
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На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група.
Раніше Факти ICTV писали, що в Сєвєродонецьку Луганської області внаслідок вибуху у дворі житлових будинків загинув 52-річний чоловік.
Фото: ukrzaliznica
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