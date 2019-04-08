PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Харкові закидали сміттям пам’ятник воїнам УПА

У Молодіжному парку в Харкові невідомі закидали сміттям пам’ятний знак воїнам УПА.

У Харкові закидали сміттям пам’ятник воїнам УПА

Пам’ятний знак воїнам УПА в Харкові закидали сміттям, повідомив керівник громадської організації Світанок Вадим Поздняков.

– І знову пам’ятник УПА в Харкові. В 100 метрах від Київського районного відділу поліції, – написав він.

Читайте: Вандалы в масках остановили поезд под Днепром

На знімках видно, що на пам’ятному знаку лежить будівельне сміття та банки з-під побутової хімії.

Нагадаємо, на Черкащині невідомі обстріляли пам’ятник українському гетьману Петру Сагайдачному.

Джерело: Вадим Поздняков/Facebook

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Невідомі обстріляли пам’ятник Сагайдачному на Черкащині
Як проходить голосування у Харкові і коли очікують ажіотаж
Стрілянина у Харкові: постраждав чоловік
У Харкові помітили дику лисицю, яка гуляла містом
У Харкові на кладовищі знайшли у пакеті тіло немовля
Численні жертви та дестабілізація: спецслужби РФ готували теракт у метро Харкова
200 тис. грн за наркоторговців: як у Харкові ловлять вандалів
У Харкові затримали пару, що продавала українок у секс-рабство в Монако
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка