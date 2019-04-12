У Києві п’яного винуватця аварії, який намагався спровокувати бійку, прив’язали до стовпа.
На одній з АЗС на Кільцевій дорозі Києва нетверезий водій за кермом Ford протаранив Toyota.
Після аварії п’яний чоловік та його супутниця з пляшкою горілки почали провокувати бійку.
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Буйного водія присутнім водіям і персоналу заправки довелося прив’язати скотчем до стовпа. Його пасажирку заспокоїли та відправили спати в авто.
Раніше Факти ICTV писали, що у центрі Києва легковий автомобіль Hyundai Accent врізався у вантажний мікроавтобус Ford Transit. Є постраждалі.
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