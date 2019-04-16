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Факти / Надзвичайні події

На Волині легковик зіткнувся з бусом: один загиблий і шестеро постраждалих

У ДТП на Волині автомобіль ЗАЗ Daewoo зіткнувся з мікроавтобусом. Постраждали п’ятеро пасажирів і водій мікроавтобуса.

На Волині легковик зіткнувся з бусом: один загиблий і шестеро постраждалих

На дорозі, сполученням Ковель-Жовква в селі Литовеж Іваничівського району мікроавтобус Opel Vivaro зіткнувся з автомобілем ЗАЗ Daewoo.

Внаслідок ДТП загинув 40-річний водій ЗАЗ Daewoo та постраждали п’ятеро пасажирів і водій мікроавтобуса.

За попередніми даними, за кермом автомобіля Opel Vivaro перебував 44-річний житель міста Нововолинськ. Він рухався у напрямку міста Жовква Львівської області та під час  обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення із автомобілем ЗАЗ Daewoo.

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На Волині легковик зіткнувся з бусом: один загиблий і шестеро постраждалих / 3 фотографии

П’ятьох постраждалих госпіталізували. Загиблим виявився 40-річний житель міста Сокаль Львівської області ЗАЗ Daewoo.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у центрі Києва легковик влетів у мікроавтобус.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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