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Факты / Происшествия

В Волынской области легковушка столкнулась с бусом: один погибший и шестеро пострадавших

В ДТП в Волынской области автомобиль ЗАЗ Daewoo столкнулся с микроавтобусом. Пострадали пятеро пассажиров и водитель микроавтобуса.

В Волынской области легковушка столкнулась с бусом: один погибший и шестеро пострадавших

На дороге сообщением Ковель-Жовква в селе Литовеж Иваничивского района микроавтобус Opel Vivaro столкнулся с автомобилем ЗАЗ Daewoo.

В результате ДТП погиб 40-летний водитель ЗАЗ Daewoo и пострадали пятеро пассажиров и водитель микроавтобуса.

По предварительным данным, за рулем автомобиля Opel Vivaro находился 44-летний житель города Нововолынск. Он двигался в направлении города Жовква Львовской области и при обгоне выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ЗАЗ Daewoo.

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В Волынской области легковушка столкнулась с бусом: один погибший и шестеро пострадавших / 3 фотографии

Пятеро пострадавших госпитализировали. Погибшим оказался 40-летний житель города Сокаль Львовской области ЗАЗ Daewoo.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в центре Киева легковушка влетела в микроавтобус.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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