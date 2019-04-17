У селищі Розумівка (Запорізька область) п’ятеро злочинців прикинулися поліцейськими для того, щоб пограбувати будинок.

У селищі Розумівка (Запорізька область) п’ятеро злочинців представилися поліцейськими та зайшли до будинку місцевих жителів, щоб пограбувати їх.

Приблизно за 30 хвилин до нападу власнику будинку зателефонували з поліції, аби повідомити про візит. Якимось чином зловмисникам вдалося дізнатися про плани правоохоронців і прибути до будинку раніше за них.

Один зі злочинців залишився в авто, а четверо у поліцейській формі попрямували до будинку, де їм відчинила хазяйка. Невдовзі нападники одягли на неї наручники і почали катувати.

Через кілька хвилин сусід почув крики жінки і викликав поліцейських, разом з якими спробував затримати нападників.

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До слова, на трасі Одеса-Київ сталася стрілянина неподалік від поста поліції.